Ricerca di persona scomparsa a Modica: esercitazione di Protezione Civile e Vigili del Fuoco

Si è svolta lo scorso fine settimana in territorio di Modica, un’importante esercitazione provinciale dedicata alla ricerca di persone scomparse, organizzata nell’ambito della collaborazione tra la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa.

L’iniziativa rientra nelle attività previste dal piano provinciale di ricerca e ha avuto l’obiettivo di consolidare il coordinamento operativo tra le squadre cinofile del volontariato, le unità cinofile dei Vigili del Fuoco e il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) del Comando.

E’ stata simulata la scomparsa di una persona nella zona demaniale di contrada Pirato – Cava Maria. L’area è stata suddivisa dai tecnici TAS in otto settori: quattro affidati a squadre appiedate composte da tre volontari della Protezione Civile e un vigile del fuoco dotato di GPS, e quattro affidati alle unità cinofile – due dei Vigili del Fuoco e due del volontariato.

Tutte le tracce e i perimetri di ricerca sono stati caricati sui dispositivi GPS dal personale TAS, che per l’occasione ha installato una Unità di Comando Locale (UCL) nelle vicinanze del punto di presumibile scomparsa, fungendo da centro di coordinamento di tutte le operazioni.

L’esercitazione ha consentito ai volontari di approfondire la pianificazione e la gestione delle operazioni di soccorso, oltre a migliorare la familiarità con gli strumenti tecnologici utilizzati durante le ricerche, come il GPS e i software di mappatura.

Alla giornata formativa hanno preso parte:

Unità cinofile del volontariato: Organizzazione Volontari di Protezione Civile di Ragusa e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari GOS Modica AVCM

Organizzazione Volontari di Protezione Civile di Ragusa e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari GOS Modica AVCM Organizzazioni di volontariato coinvolte nelle squadre di ricerca e nella logistica: Gruppo Comunale di Modica, Corpo Ausiliario G. Caruano di Vittoria

Gruppo Comunale di Modica, Corpo Ausiliario G. Caruano di Vittoria Personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ragusa: 2 unità cinofile, 2 operatori TAS 2

L’esercitazione è stata ospitata dal GOS di Modica, che ha messo a disposizione il proprio campo di addestramento e ha curato l’accoglienza e la logistica delle squadre partecipanti.

“Sicuramente si lavorerà affinché attività esercitative di questo tipo possano essere organizzate anche nelle altre province della Regione Siciliana”, ha dichiarato Giovanni Zacco, Referente Regionale delle unità cinofile da soccorso del DRPC Sicilia.

Zacco, insieme ai colleghi Nopi Rina Brugaletta e Giuseppe Fede, ha seguito tutte le fasi dell’esercitazione, sottolineando l’importanza di queste attività per testare l’effettiva capacità operativa delle unità cinofile e dei volontari.

