Riapre la circonvallazione di Pozzallo: fine di un’odissea per la città e per l’economia del Sud-Est ragusano

Dopo mesi di disagi e rallentamenti che hanno messo a dura prova non solo la vita quotidiana di Pozzallo, ma anche l’economia di tutto il sud-est della provincia di Ragusa, arriva finalmente una buona notizia: la circonvallazione di Pozzallo riapre al traffico martedì prossimo.

Un’arteria fondamentale chiusa per mesi

Lo scorso febbraio, la chiusura della circonvallazione si era resa necessaria a causa di condizioni strutturali critiche che rappresentavano un rischio per tutti i veicoli, in particolare per i mezzi pesanti. Quella decisione di bloccare il traffico, pur inevitabile, ha provocato un impatto significativo. Con l’aumento del traffico interno alla città, ogni ora del giorno e della notte Pozzallo ha sopportato un flusso di veicoli che ha esasperato i cittadini, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e congestionando strade già sovraccariche.

Sicurezza e decoro: i lavori di messa in sicurezza

Gli interventi che hanno impegnato l’arteria nei mesi scorsi non si sono limitati alla rimozione delle barriere installate a febbraio, ma hanno incluso anche una serie di operazioni di bonifica: tra queste, lo sgombero di una quantità considerevole di rifiuti abbandonati abusivamente lungo il percorso, un problema ormai diffuso e di difficile controllo.

Un sospiro di sollievo per la comunità e l’economia locale

Con la riapertura della circonvallazione, Pozzallo e l’intera provincia di Ragusa possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Tornare alla normalità significa anche ristabilire un equilibrio nel traffico urbano e favorire la ripresa della fluidità economica, elementi fondamentali per l’economia locale.

© Riproduzione riservata