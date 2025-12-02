Riabilitazione d’eccellenza in Sicilia: al via i lavori dei padiglioni 5, 6 e 7 del CMSN San Martino

Vittoria si prepara a fare un ulteriore passo avanti nella riabilitazione con l’avvio dei lavori per il completamento del Centro Medico Sociale per Neuromotulesi (CMSN) San Martino Onlus. La struttura, già punto di riferimento per la cura e l’inclusione delle persone con disabilità, amplia ora i suoi servizi con la realizzazione dei padiglioni 5, 6 e 7, un progetto iniziato l’11 novembre 2025, esattamente 45 anni dopo la fondazione del centro, avvenuta nel novembre 1978.

Il completamento del Padiglione 5 permetterà di rendere pienamente operativa la vasca riabilitativa “Alea”, inaugurata nel 2022 grazie alla donazione della famiglia Noè, e di ampliare gli spazi per la riabilitazione neuromotoria, con nuovi laboratori, palestra e spogliatoi, migliorando il servizio semiresidenziale per adulti e bambini. Il Padiglione 6, invece, sarà dedicato alla riabilitazione neuropsicomotoria e cognitivo-comportamentale, con sei stanze attrezzate e una sala multifunzionale di oltre 100 metri quadri, ampliando le opportunità per il Servizio Intensivo Precoce 0-6 anni rivolto a bambini con disturbi dello spettro autistico.

Il Padiglione 7 fungerà da raccordo tra le strutture esistenti e il nuovo Padiglione 6, ospitando una hall di oltre 250 metri quadri pensata come spazio culturale, espositivo e artistico a servizio dell’intera comunità. L’intervento, fortemente simbolico in prossimità della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, rappresenta un impegno concreto del CMSN San Martino nel garantire l’accesso alla riabilitazione come diritto fondamentale.

Il presidente Luigi Piccione sottolinea come la struttura, tra le prime nate in Sicilia per la presa in carico di persone con disabilità, si confermi oggi un modello di eccellenza grazie anche ai presidi di Ragusa e Modica. Il direttore sanitario Marcello Boncoraglio evidenzia il valore sociale e comunitario del progetto: “Costruire spazi che accolgono e valorizzano la fragilità significa investire nel futuro della nostra comunità, offrendo servizi sempre più qualificati e inclusivi”.

Il CMSN San Martino, grazie a questo completamento, raggiungerà i 2.100 metri quadrati totali, diventando una delle strutture riabilitative ex art. 26 L. 833/78 più ampie e funzionali della Sicilia, pronta a offrire assistenza specialistica a bambini e adulti della provincia di Ragusa.

