Restyling dell’oratorio nella chiesa Madre di Pozzallo: una donazione per i lavori

Una donazione di ventimila euro che permetterà la riqualificazione dei locali della canonica della chiesa Madre, retta da don Salvo Bella, in via Achille Grandi con un intervento anche nei locali parrocchiali prospicienti. Ciò significa che si andranno a sistemare i locali dell’oratorio, spazio fondamentale per la crescita dei ragazzi e dei giovani. “Ancora una volta grazie alla donazione della Fondazione, a copertura delle spese da sostenere per i lavori di riqualificazione dell’oratorio, molto presto i ragazzi di Pozzallo, potranno godere di nuovi locali decenti e salubri, ove svolgere le proprie attività quotidiane e di crescita secondo i valori cristiani. L’intervento comprende: l’isolamento esterno e l’intercettazione delle acque piovane; il rifacimento della pavimentazione interna; il rifacimento dei bagni; la realizzazione di una cucina; l’ammodernamento degli impianti; la rifinitura dei locali – scrivono i vertici della Fondazione in una nota – i lavori inizieranno al più presto e vi sarà una fine sicura, essendosi impegnati anche per eventuali imprevisti”.

La sensibilità della Fondazione presieduta da Giovanni Ciurciù è stata ed è grande tutt’ora ed in più occasioni è stata vicina alla comunità pozzallese con proprie donazioni. Per i ragazzi ed i giovani pozzallesi arriveranno presto nuovi locali per attività ricreative sullo sfondo di un programma di aggregazione fondamentale nella crescita. La Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù Ets da anni è impegnata nel mondo della solidarietà e della disabilità venendo incontro ai bisogni della comunità pozzallese.

