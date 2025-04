Regione Siciliana: Roberto Di Mauro lascia l’assessorato all’Energia, al suo posto Francesco Colianni

Cambio ai vertici dell’assessorato all’Energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana. Il presidente Renato Schifani ha accettato le dimissioni di Roberto Di Mauro, ringraziandolo per l’impegno profuso e il contributo offerto nel corso del suo mandato.

A subentrare sarà Francesco Colianni, designato dal governatore, che presterà giuramento domani alle ore 15 davanti all’Assemblea regionale siciliana.

«Ringrazio Roberto Di Mauro per il lavoro svolto in questi anni e per il suo contributo all’attività della giunta di governo in settori strategici – ha dichiarato Schifani – Il nuovo assessore Francesco Colianni proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo».

Colianni assumerà la guida di un assessorato chiave per la transizione energetica e la gestione dei servizi pubblici in Sicilia, proseguendo le azioni in corso nell’ambito dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e della gestione dei rifiuti.

