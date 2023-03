Regimentazione delle acque meteoriche per

mitigare il rischio alluvioni nel centro abitato di

Pozzallo

“Mi scuso per i disagi che potranno comportare per cittadini ed automobilisti ma sono opere da realizzare necessariamente perchè vanno a mettere in sicurezza la città dal rischio alluvioni” a parlare è Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo firmatario di una ordinanza con la quale viene regolato il traffico in via Largo dei Vespri Siciliani, nel tratto compreso tra via Diaz e via Filippo Amore. Sono lavori di scavo per l’esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione e regimazione delle acque meteoriche della zona nord del centro abitato.

I lavori già iniziati dalla ditta aggiudicataria dell’appalto, la Stracos srl di Regalbuto, hanno portato alla revisione dell’intervento.

“Dopo i primi scavi e dopo i saggi sulla carreggiata stradale di via Largo dei Vespri Siciliani è stata accertata la presenza di molteplici sotto servizi, come ad esempio la condotta forzata di rilancio dei reflui fognari al depuratore consortile ex Asi, i cavidotti di media tensione Enel da 20000 volt, nell’area di sedime del nuvo canale e pertanto si rende necessari spostare la nuova condotta verso la mezzeria della carreggiata di Largo dei Vespri Siciliano – spiega il primo cittadino – pertanto si è dovuta allargare l’area dell’intervento sulla carreggiata. Fra l’altro l’Italgas ha in corso dei lavori di somma urgenza per un intervento alla rete del gas-metano in via Armando Diaz all’incrocio fra via Roma e via Napoli. Sono degli scavi sulla rete già posata”.

Sicurezza in città per automobilisti, pedoni e lavoratori del cantiere

Il provvedimento sindacale è funzionale alla messa in sicurezza sia della viabilità urbana che degli operatori presenti nel cantiere. Sicurezza anche per il transito veicolare e pedonale. Da qui l’istituzione del senso unico di marcia dall’intersezione di via Diaz con Largo dei Vespri siciliani fino all’incrocio con via Follereau. I mezzi provenienti dal porto dovranno obbligatoriamente svoltare per via Follereau quando arrivano all’interserzione con Largo dei Vespri Siciliani.