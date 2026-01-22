Referendum di marzo, San Giuseppe cambia data: ecco il nuovo calendario a Scicli e Donnalucata

La devozione popolare e le esigenze istituzionali trovano un punto di equilibrio. In seguito all’indizione del Referendum nazionale fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo, le comunità di Scicli e Donnalucata hanno deciso di anticipare di una settimana la tradizionale festa di San Giuseppe, uno degli appuntamenti religiosi e culturali più sentiti del territorio.

A Scicli, la storica Cavalcata di San Giuseppe si svolgerà sabato 14 marzo, mentre a Donnalucata l’evento è stato fissato per sabato 7 marzo. La festa manterrà comunque la sua struttura tradizionale, articolandosi su tre giorni: dal 13 al 15 marzo a Scicli e dal 6 all’8 marzo a Donnalucata, abbracciando il fine settimana e garantendo la piena partecipazione della comunità e dei visitatori.

La scelta dell’anticipo si è resa necessaria non solo per la concomitanza con il Referendum, ma anche per il calendario liturgico. Domenica 29 marzo, infatti, ricorrerà la Domenica delle Palme, rendendo impraticabile qualsiasi ipotesi di posticipo delle celebrazioni.

Nonostante il cambio di date, lo spirito della festa resta immutato. Le Cavalcate, con i loro cavalli bardati, i pani votivi, i colori e i simboli della tradizione contadina e religiosa, continueranno a rappresentare uno dei momenti più identitari della cultura sciclitana e donnalucatese.

Un elemento di novità caratterizzerà l’edizione di quest’anno. Per volontà del sindaco di Scicli, Mario Marino, la giuria incaricata di assegnare i premi del Comune sarà composta da giornalisti appartenenti a primarie testate della stampa nazionale.

