Rassegna di cori “Cantando il Natale” a Santa Croce Camerina
21 Dic 2025 12:22
Rassegna di cori “Cantando il Natale” a Santa Croce Camerina. Questa sera, alle 19,30, tradizionale appuntamento con i canti e le nenie del Natale. La rassegna, in programma alle 19,30 nella chiesa Madre San Giovanni battista, giunge quest’anno alla sesta edizione. È organizzata dall’Associazione culturale musicale “SantaCroce in Musica”, con la direzione artistica di Giorgio Baeli.
All’evento di questa sera parteciperanno tre corali: il “Piccolo coro note colorate” di Santa Croce Camerina, diretto da Giorgio Baeli, la “Schola Cantorum San Giovanni Battista” anch’essa di Santa Croce Camerina, diretta dal maestro Lorenzo Emmolo e il Coro polifonico “Unda Maris”, di Scoglitti, diretto dai maestri Filippo La Spisa e Antonella Iaquez.
