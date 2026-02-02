Rapina in banca a Comiso: minaccia i dipendenti con forbici, arrestato 43enne

Ha fatto ingresso in banca con un’apparenza innocua, fingendo di voler aprire un conto corrente, ma nel giro di pochi istanti la situazione è precipitata. Un 43enne di Comiso è stato raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per una rapina ai danni di un noto istituto bancario, messa a segno minacciando il personale con un paio di forbici.

Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Comiso, al termine di una rapida e mirata attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Ragusa.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo, una volta all’interno della filiale, ha estratto le forbici e ha intimato ai dipendenti di aprire la cassaforte. Non riuscendo però a ottenere l’accesso ai sistemi di sicurezza, il rapinatore si è fatto consegnare denaro contante direttamente dal direttore, riuscendo poi a dileguarsi.

L’immediata risposta investigativa della Polizia ha consentito di identificare rapidamente l’autore della rapina, grazie all’analisi degli elementi raccolti e alle testimonianze acquisite. Un quadro indiziario ritenuto solido, che ha portato la Procura a richiedere una misura cautelare.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, valutati gli atti, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura degli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari.

