Rapina “bottega arancine” ma si pente subito, “fatemi arrestare”. Accontentato

Entra in una rosticceria arma in pugno, ruba l’incasso ma poi si ferma e chiede di chiamare la polizia per essere arrestato. E’ successo oggi intorno all’ora di pranzo da “Ke palle”, in via Maqueda a Palermo, locale specializzato nella vendita di arancine di ogni gusto.

Il 30enne col passamontagna era riuscito a farsi consegnare l’incasso puntando l’arma (giocattolo e probabilmente senza il tappo rosso) sul titolare. Poi, pero’, il ravvedimento repentino, la ‘resa’ e la richiesta di avvertire la polizia. Sul posto le volanti della questura. L’uomo e’ stato arrestato per rapina e trasferito al Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. foto di repertorio

