Rapimento a Vittoria, l’appello del vescovo La Placa: “Liberate il ragazzo”. VIDEO

Il gravissimo episodio avvenuto nella serata di ieri a Vittoria, nel quartiere Forcone, continua a scuotere l’intera comunità iblea. Un giovane, figlio di un commerciante del settore ortofrutticolo, è stato rapito da due uomini incappucciati e armati di pistola, che lo hanno caricato a forza su una Fiat Panda nera, fuggendo poi in direzione di Pedalino.

Alla luce di questo inquietante sequestro, è intervenuto il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, con un appello accorato rivolto ai rapitori:

“Faccio appello ai rapitori perché lascino libero il ragazzo. Quanto accaduto è gravissimo e ci lascia sconvolti. Auspichiamo che le forze dell’ordine, che stanno lavorando senza sosta, possano riportare questo giovane alla sua famiglia”.

Le indagini in corso

Dalla serata di ieri sono state attivate immediate ricerche da parte della Polizia, con posti di blocco nelle zone limitrofe e controlli sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’obiettivo è individuare al più presto gli autori del sequestro e garantire la liberazione del giovane.

Una comunità sotto shock

L’intera città di Vittoria vive ore di apprensione e paura. Il sindaco Francesco Aiello ha chiesto formalmente aiuto convocando la Giunta ma l’episodio scaraventa la città in un clima di paura che non si respirava da molti anni.

