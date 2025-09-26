Ragusa si conferma il territorio siciliano con il tasso di incidenza più elevato per i tumori della mammella femminile. Secondo la quarta edizione (2025) dell’Atlante oncologico della Sicilia, curato dall’Assessorato regionale alla Salute – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe), il distretto ibleo registra 154 casi ogni 100.000 donne l’anno, un dato […]
Rapimento a Vittoria, l’appello del vescovo La Placa: “Liberate il ragazzo”. VIDEO
26 Set 2025 13:41
Il gravissimo episodio avvenuto nella serata di ieri a Vittoria, nel quartiere Forcone, continua a scuotere l’intera comunità iblea. Un giovane, figlio di un commerciante del settore ortofrutticolo, è stato rapito da due uomini incappucciati e armati di pistola, che lo hanno caricato a forza su una Fiat Panda nera, fuggendo poi in direzione di Pedalino.
Alla luce di questo inquietante sequestro, è intervenuto il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, con un appello accorato rivolto ai rapitori:
“Faccio appello ai rapitori perché lascino libero il ragazzo. Quanto accaduto è gravissimo e ci lascia sconvolti. Auspichiamo che le forze dell’ordine, che stanno lavorando senza sosta, possano riportare questo giovane alla sua famiglia”.
Le indagini in corso
Dalla serata di ieri sono state attivate immediate ricerche da parte della Polizia, con posti di blocco nelle zone limitrofe e controlli sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’obiettivo è individuare al più presto gli autori del sequestro e garantire la liberazione del giovane.
Una comunità sotto shock
L’intera città di Vittoria vive ore di apprensione e paura. Il sindaco Francesco Aiello ha chiesto formalmente aiuto convocando la Giunta ma l’episodio scaraventa la città in un clima di paura che non si respirava da molti anni.
