Randazzo capitale del paesaggio italiano: in Sicilia la tappa finale della Passeggiata per l’Italia 2025

La Sicilia diventa il centro del dibattito nazionale sul futuro del verde urbano. Venerdì 28 novembre 2025, nella cornice naturale del Sikania Garden Village di Randazzo, si terrà l’evento conclusivo della Passeggiata per l’Italia, il percorso itinerante promosso da Asso.Impre.Di.A. che ha attraversato la penisola per diffondere una nuova cultura del paesaggio e della progettazione sostenibile. Una giornata intensa, costruita per mettere in dialogo istituzioni, professionisti, imprese e realtà del settore, con l’obiettivo di riportare al centro delle politiche urbane la qualità progettuale e la corretta applicazione degli strumenti normativi dedicati alla gestione del verde.

Progettazione di qualità e salute pubblica: il cuore del confronto nazionale

Il tema scelto per la tappa siciliana, “Progettazione di qualità nelle opere a verde e ambientali”, sintetizza una visione precisa: il verde non è un elemento accessorio, ma un’infrastruttura strategica per il benessere, la salute e la resilienza delle comunità. Dal palco di Randazzo saranno presentati i risultati aggiornati del progetto PNC “Il buon uso degli spazi verdi e blu per la promozione della salute e del benessere”, sviluppato da ISPRA e ARPA Calabria con il supporto del Ministero della Salute. Un’iniziativa che dimostra come spazi verdi pianificati correttamente possano migliorare la qualità della vita dei cittadini e allo stesso tempo favorire una rigenerazione urbana equilibrata.

Istituzioni e tecnici a confronto: Randazzo diventa laboratorio nazionale

La presidente di Asso.Impre.Di.A., Melissa Rava, aprirà ufficialmente i lavori, sottolineando il valore simbolico della tappa siciliana e il significato culturale della scelta di Randazzo, città in cui natura, identità e storia si intrecciano in modo indissolubile. In mattinata, moderati dal giornalista Massimo Lucidi, interverranno rappresentanti del Parlamento, del Ministero dell’Ambiente, delle agenzie ambientali regionali, delle categorie tecniche e dei centri di ricerca nazionali, delineando un quadro ampio e articolato della situazione italiana sul tema del verde urbano e delle infrastrutture ambientali.

Nel pomeriggio, la parola passerà al direttore generale di Asso.Impre.Di.A., Alberto Patruno, che guiderà un confronto operativo con gli ordini professionali e con le associazioni specializzate nella progettazione, manutenzione e gestione degli spazi verdi. Il dialogo si concentrerà sull’importanza di strumenti fondamentali come il Piano del Verde, il Regolamento del Verde e il Censimento degli alberi, con l’obiettivo di trasformarli da documenti formali a pratiche realmente applicate nei Comuni italiani, soprattutto nei piccoli centri.

Il messaggio di Asso.Impre.Di.A.: il verde come infrastruttura essenziale del futuro

«Chiudere la Passeggiata per l’Italia in Sicilia significa rimettere il paesaggio al centro dell’identità dei territori», ha dichiarato la presidente Melissa Rava, che ribadisce l’importanza della qualità progettuale e della collaborazione tra istituzioni e professionisti per costruire un modello di città più sano e sostenibile. Per il direttore generale Patruno, il tour nazionale ha dimostrato come la richiesta di rigenerazione verde sia ormai comune a ogni area del Paese: «Il verde urbano riguarda la salute pubblica e la qualità della vita. Non è un elemento decorativo, ma un’infrastruttura fondamentale che dobbiamo saper progettare e gestire con competenza».

Asso.Impre.Di.A. guarda già al futuro: il 2026 si aprirà con la presenza dell’associazione a MyPlant & Garden, dove saranno presentati nuovi progetti e iniziative volte a promuovere la cultura del verde come pilastro delle politiche ambientali e urbane.

