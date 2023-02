Ragusano Dop e uso sostenibile degli scarti di produzione a “Italia Next Dop”

Si è concluso a Roma il primo simposio “Italia Next Dop”, al quale ha partecipato anche il Consorzio del Ragusano Dop. Il consorzio è stato presente con un desk per promuovere il formaggio tutelato e per presentare il progetto TPCblAs avente per oggetto l’uso sostenibile degli scarti nei sistemi di produzione.

AL SIMPOSIO, COME RIUTILIZZARE LE REFLUE DEGLI ALLEVAMENTI E GLI SCARTI DI LAVORAZIONE



Parecchio interesse hanno suscitato nella commissione le relazioni sulla pratica del riutilizzo delle reflue degli allevamenti e dei caseifici e degli scarti della lavorazione del latte e della caseificazione.

Nel suo insieme il simposio, per le qualificate ed autorevoli presenze e per tutti i temi trattati è stato altamente professionale ed è servito a definire una nuova visione della qualità e della sostenibilità alla luce dei significativi risultati della ricerca. Il tutto senza sottovalutare i rischi delle contraffazioni e dei nuovi cibi che si tenta di fare affermare.