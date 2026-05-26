Arriva “Mizzica!”: il podcast di Francesco Lauricella che racconta la Sicilia gastronomica. Si inizia con Ciccio Sultano

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Giovedì 28 maggio alle ore 14,00 debutta ufficialmente “Mizzica!”, il nuovo podcast ideato e condotto da Francesco Lauricella, che vuole raccontare la Sicilia gastronomica dalla A alla Z. Il primo episodio vedrà come ospite d’eccezione lo chef, due stelle Michelin, Ciccio Sultano, del ristorante Duomo di Ragusa Ibla, voce autorevole della cucina siciliana contemporanea.

“Mizzica!” sarà disponibile in formato video e audio su YouTube e su Spotify e sulle principali piattaforme podcast, per offrire agli ascoltatori e agli spettatori un’esperienza immersiva e accessibile.

*“La Sicilia si può raccontare anche attraverso il cibo, le tradizioni, la memoria e l’identità gastronomica. Da questa idea – spiega Francesco Lauricella – nasce “Mizzica!”, il nuovo vodcast dedicato alla cultura gastronomica siciliana e alle storie che si nascondono dietro ingredienti, ricette e storie di successo”.*

“Mizzica!” accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio dentro la Sicilia del gusto, raccontandola parola per parola, attraverso testimonianze aneddoti e racconti dei protagonisti della scena gastronomica dell’isola.

Non un semplice podcast di cucina, ma uno spazio narrativo in cui il cibo diventa strumento per parlare di territorio, identità, memoria collettiva e cultura popolare. Ogni episodio partirà dalla storia professionale e personale dell’ospite per arrivare ad una riflessione più ampia sul rapporto tra cucina e comunità.

Con uno stile diretto e autentico, Francesco Lauricella costruisce un racconto che unisce divulgazione, competenza e passione per la Sicilia, dando voce a chef, produttori, artigiani custodi di antichi saperi ed interpreti del gusto siciliano contemporaneo.

Fra gli ospiti ci saranno Corrado Assenza del Caffè Sicilia di Noto; Roy Paci, musicista e grande appassionato di cibi; Tony Lo Coco, del ristorante una stella Michelin I Pupi di Bagheria e Presidente de La Sicilia di Ulisse; Pierpaolo Ruta di Antica Dolceria Bonajuto e tanti altri che raccontano la Sicilia come luogo che parla, cambia, resiste, non come un’etichetta ma come un valore.

Mizzica! Podcast è realizzato da Distribuzioni Pellegrino; riprese video e montaggio sono di Giovanni Pellegrino.

Francesco Lauricella: Cinquantenne siciliano cresciuto alla foce dell’Imera meridionale, che divide in due la Sicilia, si è innamorato della cucina fin da bambino. Ha coltivato, inoltre, la passione per la politica e la comunicazione, facendone il suo lavoro. Dopo importanti esperienze politiche, a Palermo e a Roma, ha cominciato ad occuparsi di gastronomia. Con Topic ha pubblicato Mizzica! Dizionario gastronomico siciliano.

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