Ragusa, viola ripetutamente i domiciliari: 32enne finisce in carcere
03 Mar 2026 08:29
Non avrebbe mai rispettato le prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari. Per questo motivo la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino tunisino di 32 anni, già sottoposto alla detenzione domiciliare.
Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, in seguito a un’ordinanza emessa dal Tribunale di Ragusa.
Dalle violazioni all’aggravamento della misura
Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe reiteratamente violato le prescrizioni previste dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. Le continue inosservanze hanno portato l’Autorità Giudiziaria a disporre un aggravamento della misura.
Alla luce delle ripetute trasgressioni, il giudice ha quindi ritenuto necessario sostituire i domiciliari con la custodia cautelare in carcere.
Trasferimento alla Casa Circondariale
Il 32enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
