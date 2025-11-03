Ragusa tra le prime venti per crescita del Pil 2019-2025: restano i divari

Rispetto all’anno pre-Covid, la Sicilia è la regione italiana che fino a oggi è cresciuta più di tutte le altre. Siracusa la provincia che è cresciuta di più tra il 2019 e il 2025, il 44,7%; seguono Caltanissetta con il 13,5% e Milano con il 12,9%. Ragusa è diciassettesima con l’8,1% e un +0,7% dell’ultimo anno. E’ l’elaborazione dell’Ufficio studi della Cgia su dati Prometeia.

Se tra il 2019 e il 2025 il nostro Pil reale è aumentato del 6,4%, in Francia è salito del 5 e in Germania dello 0,2. Solo la Spagna può contare su una variazione positiva superiore alla nostra che ha raggiunto il 10%. La media dei paesi dell’Area dell’Euro si è attestata al +6,2%. Il risultato tra i vari lockdownche si sono susseguiti nel 2020/2021, i contraccolpi negativi provocati dalla pandemia, l’impennata dell’inflazione, lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina e il caro energia, sono stati sei anni difficilissimi che, però, il nostro Paese ha superato meglio di quasi tutti i nostri principali competitor commerciali.

Effetti da Superbonus, Zes e Pnrr

La Sicilia ha visto aumentare nel periodo 2019-2025 il proprio Pil reale del 10,9%, meglio di tutte le regioni. grazie all’andamento delle costruzioni, del turismo e dell’industria. Settori che hanno potuto beneficiare degli effetti “innescati” dal Superbonus, dalla Zes Unica e dal Pnrr. Seconda è la Lombardia con il +9%, poi la Puglia (+8,9), l’Abruzzo (+8,1) e la Campania (+7,7). Il Mezzogiorno è primo con una crescita dell’8,1%. Poi il Nordovest (+7,2), il Nordest (+5) e il Centro (+3,8). Delle 107 province otto non hanno ancora recuperato la caduta provocata dalla pandemia e dagli effetti negativi che essa ha causato, tra cui Firenze, Genova e Siena.

L’altra faccia delle medaglia

Pur con questi risultati, nel 2025 la Sicilia rimane penultima nella classifica del Pil reale per abitante, con 117 miliardi di euro prodotti da 4.769.000 residenti, ovvero 24.527 € per abitante. Ultima la Calabria, terzultima la Campania. Nei primi due posti, Trentino-Alto Adige (55.541 €/abitante) e Lombardia (51.307 €/abitante). In questo senso, la forbice è troppo ampia per essere recuperata in soli sei anni e alle attuali condizioni.

Nelle 107 province italiane, l’ultimo rilevamento del Pil reale mette al primo posto Milano (75.127 €), seguita da Bolzano (62,717 €) e Bologna (51,422 €). Ragusa è 93.ma con 23.453 euro per abitante.

© Riproduzione riservata