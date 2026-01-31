Ragusa, tentato furto in un centro commerciale e rifiuto d’identità: due denunce

Un tentato furto in un centro commerciale e una donna denunciata per aver rifiutato di fornire le proprie generalità. Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio messi in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto delle più gravi violazioni alle norme sulla sicurezza stradale.

Tentato furto in un centro commerciale: due denunciati

Nel corso del pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla sono intervenuti presso un esercizio commerciale situato all’interno di un centro commerciale cittadino, a seguito di una segnalazione degli addetti alla sicurezza. Due individui erano stati notati mentre occultavano merce addosso e negli zaini, con l’intento di sottrarla senza pagare.

Scoperti, i due hanno tentato di rimediare consegnando parte della refurtiva alle casse, fingendo di voler regolarizzare la posizione. All’arrivo della pattuglia, però, stavano già varcando l’uscita nel tentativo di allontanarsi. Fermati, identificati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di ulteriore merce rubata, per un valore di alcune centinaia di euro, nascosta sotto gli abiti.

I due uomini, un 23enne di nazionalità tunisina e un 20enne di origini egiziane, entrambi residenti a Ragusa, sono stati denunciati per furto aggravato.

Rifiuto di fornire le generalità: una denuncia

Infine, nel corso della notte, una 46enne di origini campane è stata sottoposta a controllo dalla Sezione Radiomobile di Ragusa a seguito di una richiesta di intervento pervenuta al numero unico di emergenza 112. La donna si è rifiutata di fornire le proprie generalità, venendo denunciata per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

