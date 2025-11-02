“Ragusa Rurban City”: parte la costruzione del nuovo piano strategico per una città sostenibile e rurale

Un laboratorio di idee per costruire una città che dialoga con la propria campagna, dove innovazione, paesaggio e sostenibilità si incontrano. È questo l’obiettivo di “Ragusa Rurban City – Rurbanizzazione e Spazio Euromediterraneo”, il piano strategico promosso dall’Istituto di Ricerca sullo Sviluppo Locale (IRiLoc) con il finanziamento del Comune di Ragusa.

Il progetto si propone di sperimentare un nuovo modello di sviluppo post-metropolitano, capace di superare la contrapposizione tra città e campagna. L’idea è quella di dare vita a un sistema territoriale integrato, fondato su ibridazione, prossimità, rigenerazione e innovazione sostenibile, con una forte apertura alla dimensione euromediterranea.

Una città che abbraccia la campagna

Alla base del piano strategico vi è la convinzione che il futuro delle piccole e medie città del Mediterraneo dipenda dalla connessione armonica fra territorio urbano e territorio rurale. Questa integrazione è vista come la chiave per contrastare, da un lato, la pressione crescente delle grandi aree metropolitane e, dall’altro, il progressivo spopolamento delle campagne.

Il percorso della rurbanizzazione (fusione di “rural” e “urban”) diventa così una via concreta verso uno sviluppo locale sostenibile, inclusivo e orientato al futuro, in grado di mettere in rete risorse economiche, sociali e culturali.

Gli obiettivi del piano strategico

La piattaforma “Ragusa Rurban City” si articola su due grandi obiettivi:

OG 1: fare di città e campagna un unico sistema integrato, dal punto di vista paesaggistico, economico, sociale e infrastrutturale;

trasformare Ragusa in capitale della cultura rurale, un vero e proprio laboratorio, museo e vetrina internazionale del patrimonio rurale euromediterraneo.

Una costruzione condivisa

Il progetto si fonda su un ampio percorso partecipativo: cittadini, imprese, associazioni e istituzioni locali sono invitati a dare il proprio contributo.

Le schede di rilevazione e i focus group di filiera rappresentano la fase di coprogettazione, dedicata alla definizione di strategie e azioni concrete per costruire una Ragusa “rurbana”, sostenibile, competitiva e aperta alla cooperazione territoriale ed euromediterranea.

Per partecipare basta compilare la scheda di rilevazione disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ragusa e inviarla via email a iriloc@pec.it. Tutte le informazioni sono disponibili al link:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/partecipa-alla-costruzione-di-ragusa-rurban-city

