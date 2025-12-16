Ragusa riceve 278.000 € per mettere in sicurezza i torrenti San Leonardo e Cava Mistretta

Il Comune di Ragusa ha ottenuto un finanziamento di circa 278.000 euro dall’Autorità di bacino per interventi urgenti di rifunzionalizzazione e pulizia dei torrenti San Leonardo e Cava Mistretta. I lavori mirano a garantire la sicurezza idrogeologica e la protezione della pubblica incolumità nelle zone più sensibili della città. Ad annunciarlo, l’assessore Gianni Giuffrida.

Gli interventi interesseranno in particolare il torrente Cava Mistretta, lungo tutta l’area che attraversa il ponte di Punta Braccetto, e il torrente San Leonardo, nel tratto a guado vicino a Ragusa Ibla. Dopo sopralluoghi tecnici accurati, l’Amministrazione comunale ha ottenuto i fondi necessari per redigere i progetti esecutivi e procedere ai relativi affidamenti.

Il sindaco e gli assessori comunali hanno sottolineato l’importanza di un monitoraggio costante del territorio, evidenziando come la sicurezza idrogeologica rappresenti una priorità strategica al pari delle grandi opere e delle manutenzioni ordinarie. “Dalla Vallata Santa Domenica a via Palermo e via Carducci, fino a via Archimede, Ibla e Punta Braccetto – spiegano dal Comune – stiamo portando avanti un’azione capillare per proteggere cittadini e quartieri dagli effetti di eventuali eventi estremi”.

