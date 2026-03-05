Ragusa rafforza il personale comunale: 20 stabilizzazioni dal 2024 tra educatori, Osa e tecnici

Il Comune di Ragusa continua a rafforzare il proprio organico con nuove stabilizzazioni. Dal 2024 a oggi sono infatti venti i lavoratori che hanno ottenuto un contratto stabile all’interno dell’amministrazione comunale, tra educatori, operatori socio assistenziali e personale tecnico.

Ad annunciarlo è il sindaco Peppe Cassì, che sottolinea l’importanza di questo percorso per il potenziamento dei servizi pubblici e per invertire una tendenza che negli anni passati aveva visto una progressiva riduzione del personale.

Ventuno stabilizzazioni per rafforzare i servizi comunali

«Dal 2024 a oggi – dichiara il sindaco Peppe Cassì – sono 20 i lavoratori stabilizzati nel nostro Comune: 8 operatori Osa, 7 educatori, 1 Asu e 4 tecnici inizialmente arrivati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

Tra questi rientrano anche le quattro educatrici e le due operatrici Osa che da questa settimana sono entrate ufficialmente a far parte del personale del Comune.

«Sono numeri che certificano il costante impegno per potenziare i servizi comunali tramite qualificate risorse umane – aggiunge il primo cittadino – in controtendenza con il progressivo svuotamento di personale che il nostro Comune ha subito per troppi anni».

Continuità e qualità nei servizi educativi

Sulla stessa linea anche l’assessora al personale e alla pubblica istruzione Catia Pasta, che evidenzia il valore della stabilizzazione soprattutto nei servizi dedicati all’infanzia.

«Anche quest’anno abbiamo voluto dare continuità al lavoro di educatori, educatrici e operatori Osa che da tempo lavorano nella nostra amministrazione – spiega l’assessora –. I nidi d’infanzia comunali rappresentano un luogo fondamentale dove i bambini sviluppano le loro abilità sin dai primi mesi di vita».

Secondo l’assessora, la presenza di personale stabile e qualificato è un elemento decisivo per garantire un servizio educativo di qualità.

«Competenza e continuità degli operatori sono aspetti fondamentali – sottolinea Catia Pasta –. Stabilizzare il personale consente infatti di garantire servizi migliori attraverso operatori che hanno già maturato esperienza e conoscenza delle esigenze specifiche dei bambini e delle famiglie».

Un percorso graduale per valorizzare il personale

Il processo di stabilizzazione del personale comunale, spiega l’amministrazione, è destinato a proseguire anche nei prossimi anni.

Si tratta infatti di un percorso graduale che non può coinvolgere tutti i settori contemporaneamente, ma che punta progressivamente a valorizzare le professionalità già presenti all’interno dell’ente.

