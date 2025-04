Ragusa protagonista su La7 con “L’ingrediente perfetto”: sabato 5 aprile in onda la puntata dedicata alla scaccia

Dopo il successo della prima puntata, è tutto pronto per il secondo appuntamento con “L’ingrediente perfetto – A tu per tu con la Sicilia”, il format condotto da Maria Grazia Cucinotta e in onda su La7 ogni sabato alle ore 11.30. La trasmissione è parte del progetto di promozione turistica e culturale “Discovering Rural Sicily”, nato dalla sinergia tra i GAL siciliani (Gruppi di Azione Locale), e ha già conquistato una media di 500.000 spettatori a puntata.

La puntata di sabato 5 aprile sarà interamente dedicata a Ragusa, città inserita nel circuito del Gal Terra Barocca, con un focus speciale sulla Scaccia Ragusana, prodotto De.C.O. simbolo della tradizione gastronomica iblea.

Dai Giardini Iblei al Castello di Donnafugata: il viaggio del gusto a Ragusa

Le riprese si sono svolte lo scorso 20 marzo, coinvolgendo alcuni dei luoghi più iconici della città: i Giardini Iblei, dove il professore Gaetano Cosentini, antichista e storico locale, ha introdotto gli spettatori alla storia e alle tradizioni ragusane, facendo da “gancio” narrativo dell’intera puntata.

La troupe si è poi spostata in Piazza Duomo, con una sosta davanti al maestoso Duomo di San Giorgio, per concludere il viaggio nel suggestivo scenario del Castello di Donnafugata, dove è stata mostrata la preparazione della “Scaccia rausana co pummaroru e cosacavadu” (pomodoro e caciocavallo), preparata in una tipica trattoria.

Un’occasione per raccontare la Sicilia autentica

Il programma, prodotto con il sostegno dei GAL Valle del Belice, Terre di Aci, Terre del Nisseno, Taormina Peloritani, Terra Barocca e Valli del Golfo, racconta in cinque tappe le eccellenze culturali, enogastronomiche e paesaggistiche della Sicilia più autentica. Tra le città coinvolte anche Modica, Gela, Vittoria, Acireale, San Cataldo, Taormina e Menfi, quest’ultima protagonista della prima puntata come capitale del vino 2023.

© Riproduzione riservata