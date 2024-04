Scaccia ragusana e marchio De.Co. L’obiettivo? Affermarsi in mercati diversi

Il responsabile comunale della Cna Ragusa, Andrea Roccaro, sottolinea l’importanza del disciplinare del marchio De.Co. nel preservare l’autenticità e la qualità della “scaccia rausana”, salvaguardandone le tradizioni e la tipicità. Questo strumento è fondamentale per garantire che il prodotto mantenga le sue caratteristiche distintive nel tempo.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Roccaro evidenzia che, nonostante l’attenzione rivolta alla tradizione, è stata anche introdotta l’idea di innovazione. L’obiettivo è di promuovere il prodotto e farlo affermare anche in mercati diversi da quelli tradizionali, come la ristorazione collettiva o i mercati in concessione come gli aeroporti e le aree di servizio autostradali. Queste sfide offrono nuove opportunità per le imprese locali.

L’associazione di categoria svolge un ruolo importante nel supportare le imprese nel rispetto delle indicazioni contenute nel disciplinare. Inoltre, il marchio De.Co. valorizza le eccellenze del territorio, in quanto le “scaccia rausane” sono realizzate principalmente con ingredienti locali e la loro trasformazione avviene interamente nel territorio di Ragusa. Questo marchio rappresenta quindi un punto di partenza fondamentale per valorizzare le produzioni locali e promuoverle sul mercato.

