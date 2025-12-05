Ragusa: pronta la nuova scuola d’infanzia di via Australia

È stata completata la nuova scuola d’infanzia di via Australia, una delle quattro strutture attualmente in costruzione in città. La scuola è in attesa del collaudo finale degli impianti e degli arredi e sarà presto pronta ad accogliere i bambini.

La struttura è realizzata con fondi Pnrr, secondo tecniche moderne ed ecosostenibili, con l’obiettivo di offrire spazi funzionali e sicuri per le attività educative e diventare un punto di riferimento per il quartiere.

Durante la pausa natalizia è previsto il trasferimento dei bambini dal nido Patro alla nuova scuola, per ridurre al minimo il disagio e permettere l’avvio dei lavori di ristrutturazione anche nel nido stesso. La nuova organizzazione consentirà di avere due strutture moderne e funzionali a disposizione della comunità.

Il progetto risponde alla crescente esigenza di servizi educativi per le famiglie e mira a garantire spazi adeguati per le attività scolastiche e ludico-ricreative dei più piccoli. L’annuncio è stato effettuato dagli assessori Gianni Giuffrida e Catia Pasta.

