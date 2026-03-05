Ragusa più sicura: inaugurata una nuova postazione con defibrillatore donata dall’AVO

Un nuovo presidio salvavita per la città. A Ragusa è stata inaugurata una nuova postazione con defibrillatore donata dall’Associazione Volontari Ospedalieri, nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla sicurezza e alla prevenzione sanitaria.

La cerimonia si è svolta davanti alla sede del Centro polifunzionale di via Colajanni, struttura che ospita anche la Protezione Civile Comunale di Ragusa. L’evento ha rappresentato un momento significativo di collaborazione tra volontariato, istituzioni e mondo sanitario, con l’obiettivo di rafforzare la rete di sicurezza cardiologica sul territorio.

Un gesto di riconoscenza e attenzione alla salute

La donazione dei dispositivi è stata resa possibile grazie alla sinergia con il Comune di Ragusa, che ha ufficialmente approvato l’accettazione dei due defibrillatori messi a disposizione dall’Associazione Volontari Ospedalieri.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’associazione di manifestare riconoscenza verso i numerosi cittadini ragusani che fanno parte del sodalizio e, allo stesso tempo, contribuire concretamente alla sicurezza sanitaria della comunità.

Come richiesto dall’associazione, i dispositivi saranno collocati in luoghi particolarmente frequentati della città, come uffici pubblici e centri di aggregazione, così da garantire la massima accessibilità e utilità per i cittadini.

La presenza delle autorità e dei rappresentanti del mondo sanitario

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità istituzionali e rappresentanti del mondo sanitario e del volontariato.

Tra i protagonisti dell’iniziativa la presidente dell’Associazione Volontari Ospedalieri Rina Tardino e il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, Giovanni Noto.

Sono intervenuti anche il presidente di FederAvo Francesco Colombo e la presidente di AVO Sicilia Cetty Moscatt.

I saluti istituzionali sono stati affidati alla vice prefetto aggiunto Rossella La Terra, all’assessore alla sanità e alle politiche della salute del Comune di Ragusa Giovanni Iacono, alla presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, al direttore generale dell’ASP di Ragusa Giuseppe Drago e al direttore sanitario dell’azienda sanitaria provinciale Sara Lanza.

“Ragusa città sicura”, al via il ciclo di incontri

L’inaugurazione della nuova postazione salvavita ha coinciso con l’avvio del ciclo di incontri denominato “Ragusa città sicura”, promosso proprio dall’Associazione Volontari Ospedalieri.

Il progetto punta a diffondere una maggiore cultura della prevenzione e della sicurezza sanitaria, sensibilizzando i cittadini sull’importanza dell’intervento tempestivo in caso di emergenze cardiovascolari.

