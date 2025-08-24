Ragusa piange Andrea Passalacqua: il commosso addio al 15enne travolto da un trattore. L’ultimo saluto anche al campo di calcio

In una giornata segnata dal silenzio e dal dolore, la comunità ragusana si è stretta attorno alla famiglia Passalacqua per dire l’ultimo, struggente addio a Andrea, il ragazzo di 15 anni tragicamente scomparso dopo essere stato coinvolto in un incidente con un trattore nella azienda agricola di famiglia, tra Ragusa e Chiaramonte. L’evento ha lasciato tutti senza parole.

Questa mattina, nella chiesa di Maria Santissima Nunziata, si sono svolti i funerali officiati da Don Filippo Bella. A piangere Andrea non c’erano soltanto familiari e amici, ma anche rappresentanti delle istituzioni locali—tra cui i deputati regionali Nello Dipasquale e Giorgio Assenza, alcuni membri della giunta e del consiglio comunale—tutti uniti da un dolore condiviso e da un grande senso di solidarietà.

Al termine della celebrazione, il feretro è stato portato allo stadio Gianni Biazzo, il campo Enal di via Archimede, luogo che Andrea considerava come una seconda casa. Qui giocava nel settore giovanile del Ragusa Boys, squadra con cui condivideva sogni e passioni. L’arrivo del feretro ha lasciato tutti in silenzio: i compagni di squadra hanno preso la bara, l’hanno portata al centro del campo e, in un gesto carico di significato, l’hanno sollevata al cielo per salutarlo. Un momento straziante, che ha commosso profondamente tutti i presenti.

Andrea era conosciuto come un ragazzo gentile, sorridente e altruista. Chi lo ha frequentato lo ricorda come un giovane con tutta la vita davanti, pieno di entusiasmo per il calcio e con la capacità di farsi voler bene da tutti. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto enorme non solo nella famiglia, ma anche tra i compagni di classe, gli amici e i tanti che lo hanno conosciuto.

La tragedia si è consumata tra le ruote del trattore, forse durante una manovra sbagliata. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida potrebbe esserci stato lo stesso padre, ma la dinamica resta ancora sotto verifica: indagano i carabinieri con il supporto dello SPRESAL dell’ASP 7. Ogni tentativo di soccorso, compreso l’intervento dell’elisoccorso, si è rivelato purtroppo vano. foto tratta dal gruppo facebook Risan

