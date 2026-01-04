Ragusa, perdita di metano sulla SP 25: strada chiusa e accessi interdetti alle Masserie

Dalle prime ore di questa mattina, intorno alle 5, i Vigili del Fuoco del Comando di Ragusa sono impegnati in un delicato intervento lungo la Strada Provinciale 25, in prossimità del centro commerciale “Le Masserie”, a causa di una perdita di metano.

Secondo quanto emerso, la fuga di gas sarebbe stata provocata dalla rottura di una tubazione durante alcune operazioni di scavo. Per motivi di sicurezza, la SP 25 è stata immediatamente chiusa al traffico e l’area è stata completamente interdetta alla circolazione.

Sul posto stanno operando anche gli operai della ditta incaricata della distribuzione del gas, intervenuti con personale specializzato per individuare con precisione il punto della rottura e procedere alla riparazione della condotta nel più breve tempo possibile, in condizioni di massima sicurezza.

A supporto delle operazioni sono presenti le forze di Polizia, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, impegnati a mantenere chiusi tutti gli accessi alla zona interessata e a garantire l’ordine pubblico.

Il centro commerciale Le Masserie resta chiuso e potrà riaprire soltanto dopo il completo ripristino della rete del gas e il via libera delle autorità competenti. Non si registrano feriti né evacuazioni, ma la situazione resta costantemente monitorata fino alla definitiva risoluzione dell’emergenza.

