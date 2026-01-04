Ragusa, perdita di metano sulla SP 25: riaperti la viabilità e il centro commerciale, resta chiusa una corsia

È in fase di progressivo ritorno alla normalità la situazione lungo la SP 25, in prossimità del centro commerciale Le Masserie di Ragusa, interessata nelle prime ore della giornata da una perdita di metano causata dalla rottura di una condotta durante lavori di scavo.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, la condotta bucata è attualmente in fase di ripristino a cura del personale di Italgas. Nell’immediatezza dell’evento, i vigili del fuoco hanno operato fino all’intercettazione della condotta e alla chiusura delle valvole, bloccando il flusso del gas. Durante le operazioni è stata utilizzata acqua nebulizzata per ridurre e disperdere la concentrazione del metano nell’aria, garantendo condizioni di sicurezza nell’area.

Gli scavi, come precisato, erano finalizzati al ripristino di una linea elettrica di media tensione. Da poco è stata riaperta la viabilità e ha potuto riaprire anche il centro commerciale Le Masserie, precedentemente chiuso in via precauzionale.

Permane tuttavia la chiusura della corsia destra di via Achille Grandi, in direzione Marina di Ragusa – Ragusa, necessaria per consentire il prosieguo delle operazioni di cantiere. Il personale dei Vigili del Fuoco resta sul posto in via precauzionale e continuerà a presidiare l’area fino alla conclusione definitiva degli interventi di ripristino.

La situazione resta sotto controllo e non si registrano feriti né ulteriori criticità.

