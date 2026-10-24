Ragusa, Partecipiamo resta fuori dalla giunta Cassì: «Pochi mesi non avrebbero senso»

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Sostegno confermato al sindaco Peppe Cassì, ma nessun ingresso in giunta. Dopo le dimissioni dell’assessore Giovanni Iacono, Partecipiamo chiarisce la propria posizione e chiude, almeno per ora, alla possibilità di prendere il suo posto nell’esecutivo di Palazzo dell’Aquila.

Il movimento prende atto della scelta di Iacono, definita legittima e dettata da motivazioni personali, e ne riconosce il lavoro: in questi anni, sostiene, ha inciso in maniera strutturale su alcuni settori strategici del Comune e ha realizzato buona parte del programma amministrativo.

Il punto è il tempo. Partecipiamo sarebbe disposto ad assumere responsabilità dirette di governo solo per portare avanti un percorso «serio, stabile e di prospettiva» fino alla scadenza naturale del mandato, prevista per il 2028. Un ingresso in giunta limitato a pochi mesi, invece, non avrebbe per il movimento alcun reale significato politico né amministrativo: un incarico di governo, spiegano, deve servire a realizzare obiettivi e progetti per la comunità, non a garantire una semplice presenza nell’esecutivo.

Nessun passo indietro rispetto al percorso politico intrapreso, assicura la coordinatrice Giovanna Occhipinti a nome del direttivo, ma una scelta di coerenza e responsabilità. Partecipiamo ringrazia il sindaco e garantisce che continuerà a dare il proprio contributo all’azione amministrativa con spirito costruttivo. Perché, conclude, ciò che conta non è occupare posizioni di potere, ma contribuire al buon governo della città.

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