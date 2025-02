Ragusa: nasce il Comitato Provinciale per la Campagna Referendaria “I 5 Sì”

Si è ufficialmente costituito ieri a Ragusa il Comitato Provinciale per la Campagna Referendaria “I 5 Sì”, con lo slogan “Il voto è la nostra rivolta”, a sottolineare l’importanza del voto come strumento di cambiamento, partecipazione democratica e affermazione dei diritti fondamentali. Il comitato nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di esprimere un voto consapevole e informato, affinché il referendum prossimo previsto tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2025 rappresenti una vera e propria occasione di rivalsa e rinnovamento sociale.

Numerose associazioni, partiti e realtà sociali hanno aderito con entusiasmo alla campagna, unendo le forze per promuovere il referendum e mobilitare la popolazione sulla necessità di sostenere i 5 quesiti referendari. Tra le organizzazioni partecipanti al comitato si annoverano: CGIL, Partito Democratico (PD), Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle,Partito Socialista Italiano (PSI), Rifondazione Comunista, ANPI, ANPPIA, Libera, Auser, SUNIA, Federconsumatori, Legambiente, Proteo Fare Sapere, Associazione Demos, Casa del Popolo di Scicli, Lista Spiga, AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici), Associazione Sinistra Futura – Costituente per la Nuova Sinistra, Comitato Civico Articolo 32

Durante l’incontro costitutivo del comitato, i partecipanti hanno ribadito il valore del voto come atto di partecipazione attiva e di rivolta democratica, con l’obiettivo di contribuire al cambiamento e al miglioramento del sistema socio-politico del Paese. L’importanza di una mobilitazione ampia e condivisa è stata sottolineata da tutti i presenti, i quali hanno evidenziato che il successo della campagna referendaria dipende dalla partecipazione attiva e consapevole di ogni cittadino.

Il comitato, già impegnato nella promozione dei temi legati ai cinque quesiti referendari, proseguirà il proprio lavoro con una serie di iniziative pubbliche, incontri informativi e attività di sensibilizzazione, rivolgendosi a cittadini e cittadine con l’intento di costruire un futuro più giusto e partecipato. Tra i temi dei referendum saranno i seguenti:

Stop ai licenziamenti illegittimi – Abrogazione della norma che impedisce il reintegro dei lavoratori licenziati senza giusta causa nelle imprese con più di 15 dipendenti.

Maggiore tutela per i lavoratori delle piccole imprese – Rimozione del limite di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese con meno di 16 dipendenti.

Riduzione del lavoro precario – Introduzione di causali obbligatorie per i contratti a tempo determinato, rendendo il lavoro più stabile.

Maggior sicurezza sul lavoro – Estensione della responsabilità degli imprenditori committenti in caso di infortuni sul lavoro e modifica delle normative sugli appalti.

Sono in corso di costituzione i comitati nei comuni e nelle frazioni

Più integrazione con la cittadinanza italiana – Riduzione del periodo di residenza legale da 10 a 5 anni per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di cittadini non comunitari. Il Comitato Provinciale per la Campagna Referendaria invita quindi tutti i cittadini e le cittadine a partecipare attivamente alla campagna e a diffondere i temi legati ai 5 Sì, affinché questa occasione di cambiamento e di affermazione dei diritti diventi una rivolta democratica collettiva per il futuro del nostro Paese.

© Riproduzione riservata