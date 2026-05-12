Acqua torbida dalle condutture pubbliche ed odori di fogna. L’appello degli abitanti di via Lido a Donnalucata

L’appello degli abitanti di via Lido non fa una piega, è la rimostranza ai disagi nella potabilità dell’acqua distribuita dalle condutture pubbliche. Con una foto eloquente i residenti di una delle più abitate zone della borgate, quella che si affaccia sulla spiaggia di Micenci e sul lungomare di via Marina, spiegano costa sta accadendo per uno dei servizi essenziali di pubblica utilità. “La risorsa idrica destinata al consumo umano a Donnalucata è carente – spiegano gli abitanti – si assiste frequentemente all’erogazione di acqua potabile di colore marrone direttamente dall’acquedotto pubblico. Nel caso specifico alla fine di via Lido. Si tratta di una condizione che sta diventando una consuetudine. Altro grave inconveniente. Sempre alla fine della via Lido in questo week end si è notato del liquame che è fuoriuscito dai tubi di raccolta di acqua pluviale e che, per le sue caratteristiche visive e olfattive, è di chiara origine fognaria. Ancora più grave è il fatto che questa acqua si sversa nella spiaggia di Micenci. L’appello và all’Amministrazione comunale: necessitano interventi urgenti e fattivi al fine di rimuovere definitivamente tali gravi inconvenienti che producono pericolo e nocumento alla salute pubblica”.

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