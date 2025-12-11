Ragusa, musica fino alle 3 di notte: firmata la deroga acustica per Natale e Capodanno

Il Sindaco di Ragusa ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 1165 in data 9 dicembre 2025, introducendo una deroga temporanea ai limiti di immissione acustica per le prossime festività natalizie e di Capodanno.

La misura riguarda le attività temporanee e occasionali di intrattenimento musicale offerte dai pubblici esercizi e dagli eventi organizzati in spazi pubblici o aperti al pubblico. La deroga è valida per le seguenti notti: 25–26 dicembre 2025, 26–27 dicembre 2025, 31 dicembre 2025–1° gennaio 2026 (Notte di Capodanno), 1–2 gennaio 2026.

L’orario di applicazione è dalle 21:00 alle 03:00 del giorno successivo, con un valore massimo di immissione sonora pari a 75 dB(A), deroga estesa anche al criterio differenziale previsto dalla normativa.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito dell’Art. 6, comma 1, lettera H) della Legge n. 447/1995, che permette al Sindaco di concedere deroghe per attività temporanee, e tiene conto della cessazione dell’ordinanza estiva n. 638. L’obiettivo è garantire un quadro regolamentare chiaro e uniforme per le manifestazioni musicali di carattere temporaneo e occasionale, senza compromettere il rispetto della quiete pubblica.

L’ordinanza integrale è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Ragusa al seguente link: Ordinanza n. 1165.

