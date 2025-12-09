Ragusa, la forza di un “Sì”: l’Azione Cattolica rinnova il suo impegno davanti all’Immacolata

Durante la solennità dell’Immacolata, la Cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa ha accolto la Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica diocesana, un appuntamento simbolico e identitario che ogni anno rinnova il legame dei suoi membri con la vita della Chiesa. Durante la celebrazione, accompagnata da un forte senso di comunità e preghiera, è avvenuta anche la consegna delle tessere ai soci, gesto che sancisce un nuovo anno di impegno ecclesiale e missionario.

Nell’omelia, il Vescovo ha tracciato un profondo parallelismo tra la figura di Maria e il cammino dell’Azione Cattolica: “Oggi, mentre contempliamo Maria come la Donna del ‘sì’ – un sì totale, libero e generoso al progetto di Dio – celebriamo anche la Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica. C’è un legame profondo tra il mistero che la liturgia ci consegna e il gesto che i membri dell’Azione Cattolica compiono: come Maria si è resa docile all’opera dello Spirito e disponibile perché la Parola prendesse carne nella storia, così gli aderenti rinnovano la loro scelta di lasciarsi coinvolgere nella missione della Chiesa, dentro la trama concreta della vita delle nostre parrocchie”.

Parole che hanno restituito il senso autentico dell’adesione: non un semplice atto formale, ma una scelta di responsabilità, comunione e testimonianza. Ogni socio di AC, infatti, esprime il desiderio di essere membro attivo dell’unica Chiesa, assumendo un ruolo corresponsabile nella missione pastorale e impegnandosi a vivere la fede nella quotidianità, sostenuto dalla grazia e dalla bellezza delle relazioni autentiche che l’associazione aiuta a coltivare.

La Festa dell’Adesione giunge simbolicamente al termine dell’anno giubilare, richiamando ogni membro dell’Azione Cattolica a incarnare, nella propria vita personale e comunitaria, la “speranza che non delude”. Vivere la Parola e lasciarsi guidare da essa diventa il centro del percorso associativo, finalizzato a formare discepoli-missionari capaci di essere artigiani e seminatori di speranza nei contesti quotidiani.

Il “sì” di Maria – hanno ricordato durante la celebrazione – è il modello che continua a ispirare il cammino dell’associazione. Nelle sue mani materne è stato affidato l’intero percorso dell’Azione Cattolica di Ragusa e la vita di ciascun socio, perché possa crescere nella fede e nella santità.

Le immagini della giornata sono state realizzate dal fotografo Salvo Bracchitta.

