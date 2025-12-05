Ragusa, la Corte dei Conti boccia i controlli interni del Comune: allarme del PD

La Corte dei Conti torna a suonare il campanello d’allarme sull’amministrazione comunale di Ragusa. Per il secondo anno consecutivo, i controlli interni del Comune risultano “solo parzialmente adeguati”, con gravi carenze nel controllo di gestione e nel controllo strategico.

A denunciare la situazione è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Peppe Calabrese, che commenta la deliberazione della Corte dei Conti: “Abbiamo ricevuto la nota della Corte dei Conti e il quadro che emerge è estremamente preoccupante”.

Carenze nei controlli e nelle partecipate

Il documento della Corte evidenzia criticità pesanti anche nel monitoraggio delle società partecipate, prive di budget approvati, indicatori di performance e verifiche strutturate. La mancanza di una contabilità analitica in grado di misurare costi ed efficienza rende fragili le scelte politiche e organizzative.

Altro dato preoccupante riguarda gli obiettivi strategici del 2023, che secondo la Corte non sono stati raggiunti: “nel 2023 nessuno degli obiettivi è stato conseguito”, segnalando una programmazione debole e una scarsa capacità di attuazione. Anche il controllo sulla qualità dei servizi è giudicato insufficiente, privo di confronti con altre amministrazioni e senza il coinvolgimento dei cittadini.

La richiesta del PD: trasparenza e riorganizzazione

“Chiediamo che il sindaco riferisca immediatamente in Aula e avvii una riorganizzazione seria dei controlli interni”, dichiara Calabrese. “Ragusa ha bisogno di un’amministrazione capace di programmare, monitorare e correggere. Il PD continuerà a vigilare affinché trasparenza ed efficienza tornino al centro dell’azione comunale”.

L’allarme lanciato dalla Corte dei Conti rappresenta un monito preciso: senza una gestione interna efficiente e partecipate sotto controllo, rischiano di essere compromessi gli equilibri finanziari dell’Ente e la qualità dei servizi ai cittadini.

