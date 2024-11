Ragusa: giornata contro la violenza di genere, la Rete torna in piazza il 23 novembre

La Rete 25 novembre si prepara a scendere in piazza anche quest’anno con il grido “Violenza maschile, Violenza di Stato. Liberiamoci dal patriarcato”, per opporsi a ogni forma di violenza di genere. La manifestazione avrà luogo sabato 23 novembre: l’appuntamento è fissato per le ore 17 a Villa Margherita, da dove partirà un corteo diretto al PalaPadua di Ragusa in via Zama, dove si terranno gli interventi finali. In caso di maltempo, l’intera manifestazione sarà ospitata all’interno del PalaPadua.

Le rappresentanti della Rete hanno dichiarato che il tema chiave di quest’anno è “autodeterminazione”: solo con la piena libertà di scelta sarà possibile costruire una società libera dalla violenza. L’evento sottolinea che la lotta contro la violenza di genere è una responsabilità collettiva, poiché ogni forma di violenza rappresenta un attacco alla libertà individuale e un problema sociale. La Rete mette in luce i drammatici numeri dei femminicidi in Italia, con oltre 90 donne uccise nel 2024, di cui 5 in una sola settimana a ottobre, per il 90% dei casi all’interno delle mura domestiche.

