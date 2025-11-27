Ragusa finanzia start-up giovanili: disponibili 63 mila euro per idee innovative. Ecco come aderire

Il Comune di Ragusa, capofila del Progetto RADICE – “Centro Polifunzionale di Rigenerazione Economica e Culturale”, annuncia l’apertura dell’avviso pubblico per il finanziamento di start-up giovanili nell’ambito dell’iniziativa Giovani e Impresa II edizione. Il bando, promosso da ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, mette a disposizione un totale di 63.650 euro per sostenere la costituzione e il funzionamento di un massimo di due nuove imprese.

L’iniziativa punta a incentivare la nascita di start-up che valorizzino le specificità locali, promuovendo un’economia circolare, sostenibile e innovativa. Le attività dovranno essere localizzate nei Comuni partner del progetto: Ragusa, Giarratana, Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi, e potranno operare in settori strategici come agricoltura, allevamento, agroalimentare, bioedilizia, artigianato e turismo.

Il bando è rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni che abbiano partecipato ai workshop e ai percorsi di orientamento previsti dal Progetto RADICE. Possono candidarsi ditte individuali, società o enti del Terzo Settore, purché la compagine sociale sia composta per oltre il 51% da giovani tra i 18 e i 35 anni. Le start-up selezionate, se non ancora costituite, dovranno essere formalizzate entro il 28 febbraio 2026.

Le candidature, corredate dalla documentazione richiesta dal bando, devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it entro le ore 13.00 del 27 dicembre 2025. Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Ragusa all’indirizzo: https://www.comune.ragusa.it/it/news/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-start-up-gia-costituite-o-in-fase-di-costituzione-beneficiarie-del-progetto-radice

