Ragusa, festa dell’Immacolata: al via il primo torneo di calcio e incontri di fede a Ibla

Le celebrazioni in onore di Maria SS. Immacolata a Ragusa Ibla entrano nel vivo con un programma ricco di novità, tradizione e momenti di forte spiritualità. Tra gli appuntamenti più attesi spicca la prima edizione del torneo di calcio dedicato alla Vergine, ospitato nel campetto di Maria SS. La Nova, che sta registrando grande partecipazione e entusiasmo da parte dei giovani.

Il primo torneo di calcio dell’Immacolata: sette squadre in gara

Sette squadre, tutte pronte a contendersi il titolo fino alla finalissima prevista per sabato 6 dicembre.

Il torneo, ideato dai giovanissimi del comitato e organizzato in collaborazione con l’associazione Novum 1693, rappresenta una delle principali novità delle celebrazioni 2024. Proprio l’associazione si è occupata di realizzare e offrire le coppe che saranno consegnate alle squadre vincitrici.

Un’iniziativa che mette insieme sport, comunità e devozione, rafforzando il legame tra i giovani e la festa patronale.

Storia e fede: la conferenza di don Giuseppe Antoci

Grande partecipazione anche alla conferenza tenuta da don Giuseppe Antoci, direttore dell’Ufficio beni culturali e arte sacra della diocesi di Ragusa, dedicata ai “700 anni di fede, storia e arte nella chiesa dell’Immacolata”.

Un viaggio accurato e appassionante attraverso i secoli che ha permesso ai presenti di riscoprire la preziosità storica e spirituale dell’edificio sacro, da cui ogni anno esce il simulacro della Vergine durante la processione.

Il programma religioso tra oggi e domani

Le celebrazioni proseguono con i tradizionali momenti di preghiera nella chiesa di San Francesco all’Immacolata a Ragusa Ibla.

Oggi

Ore 17.00 – Recita del Rosario, litanie cantate e canto dello stellario

Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica presieduta da don Maurizio Di Maria, animata dalla parrocchia Maria Regina

Domani

Ore 17.00 – Recita del Rosario, litanie cantate e canto dello stellario

Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Mallemi, animata dalla parrocchia San Pio X

La festa dell’Immacolata si conferma così un appuntamento centrale per la comunità di Ragusa, capace di unire devozione, cultura e partecipazione popolare con iniziative che parlano a tutte le generazioni.

© Riproduzione riservata