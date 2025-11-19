Ragusa, evade più volte dai domiciliari: 26enne gambiano finisce in carcere

Un cittadino gambiano di 26 anni è stato trasferito in carcere dopo ripetute violazioni della misura degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito dal personale della Polizia di Stato – Squadra Mobile e Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa – in applicazione dell’ordinanza di aggravamento emessa dal Tribunale, Sezione Penale.

Il giovane era stato arrestato lo scorso 2 luglio dagli agenti della Squadra Mobile, che nella sua abitazione nel centro storico di Ragusa avevano rinvenuto hashish, cocaina e crack già pronti per lo spaccio. Per quella vicenda, il 26enne è stato recentemente condannato a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

Nonostante la misura degli arresti domiciliari, il soggetto è stato trovato più volte assente dal domicilio durante i controlli di routine effettuati dalla Polizia. Le reiterate violazioni sono state immediatamente segnalate alla Procura della Repubblica, che ha inoltrato la richiesta di aggravamento della misura cautelare.

Accolta la richiesta, il Tribunale ha disposto l’immediata custodia in carcere. Il 26enne è stato quindi accompagnato dagli agenti presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

