Ragusa dice addio alla signora Miranda: è stata un punto di riferimento culturale per la città

Ragusa dice addio alla Signora Miranda Urbani, moglie di Giorgio Gino Nobile, titolare di Magic Music. Se ne và un pilastro della storia musicale ragusana. Miranda, una donna dolce ed elegante, ha rappresentato per molti un punto di riferimento culturale. I funerali si svolgeranno domenica 19 febbraio alle 9.45 preso la chiesa di maria Ss. Annunziata di Ragusa.

IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL MARITO

Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore. Questo, il messaggio del marito: “Miranda, grazie per averci insegnato a coltivare il Bene e l’Affetto verso gli altri….il tuo messaggio d’Amore illumina e splende per sempre nei nostri Cuori…. Un grande ringraziamento a tutti i Parenti ed Amici che in queste ore di cordiglio si stanno stringendo intorno a noi e a tutti coloro che vorranno partecipare all’estremo saluto”.

Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.