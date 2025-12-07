Ragusa, consegnate le cinque borse di studio dell’Associazione “Amici del Fabio Besta”

Si è svolta sabato 6 dicembre, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico e Aeronautico “F. Besta” di Ragusa, la cerimonia di consegna delle cinque borse di studio bandite dall’Associazione “Amici del Fabio Besta”, destinate agli studenti meritevoli diplomatisi nell’anno scolastico 2024-2025.

Un appuntamento ormai tradizionale che conferma l’impegno dell’Associazione nel sostenere i giovani del territorio, premiando il merito e incentivando il proseguimento degli studi universitari.

I premiati e le borse intitolate alle figure storiche dell’Istituto

Durante la cerimonia sono stati assegnati i riconoscimenti dedicati a personalità che hanno segnato la storia dell’Istituto “Fabio Besta”:

Borsa di studio “Prof. Pietro Potestà” , fondatore dell’Istituto: premiato Benigno Michele .

, fondatore dell’Istituto: premiato . Borsa di studio “Prof. Angelo Manenti” , già Preside del “Besta”: assegnata a Bellina Terra Chiara .

, già Preside del “Besta”: assegnata a . Borsa di studio “Prof. Gino Tumino” , docente e socio dell’Associazione: conferita a Spataro Chiara .

, docente e socio dell’Associazione: conferita a . Borsa di studio “Sig.ra Rina Cultrera” , moglie del Prof. Tumino: vince La Rosa Francesca .

, moglie del Prof. Tumino: vince . Borsa di studio “Sig. Saro Leggio”, primo socio onorario dell’Associazione: assegnata a Sammatrice Gabriele.

Alla presenza di docenti, studenti e rappresentanti dell’Associazione, la cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento, ma anche un invito ai giovani a credere nel proprio percorso formativo e professionale.

Il messaggio dell’Associazione

Nel corso dell’evento, l’Associazione “Amici del Fabio Besta” ha rinnovato il proprio sostegno ai ragazzi e alle nuove generazioni:

«Auguriamo ai premiati le migliori fortune nel loro percorso universitario e un brillante inserimento nel mondo del lavoro», si legge nella nota diffusa al termine della cerimonia.

Un gesto concreto e significativo, che testimonia il ruolo importante dell’associazionismo nel promuovere cultura, impegno e responsabilità sociale tra i giovani ragusani.

