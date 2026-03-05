Ragusa celebra le Madri Costituenti: incontro per gli 80 anni del voto alle donne

Un momento di memoria, riflessione e impegno civile per ricordare il ruolo delle donne nella nascita della democrazia italiana. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la città di Ragusa dedica un appuntamento speciale alle protagoniste che contribuirono alla stesura della Costituzione della Repubblica Italiana.

L’iniziativa è promossa dalla Consulta Femminile di Ragusa e dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa.

Un anniversario storico: 80 anni dal voto alle donne

L’incontro assume un valore ancora più significativo perché si inserisce nelle celebrazioni per l’80° anniversario del voto alle donne, avvenuto nel 1946 durante il referendum istituzionale che segnò la nascita della Repubblica italiana.

Per la prima volta le italiane parteciparono attivamente alla vita politica del Paese, contribuendo alla costruzione della nuova democrazia.

A rendere possibile questo percorso fu anche il lavoro delle ventuno donne elette all’Assemblea Costituente, passate alla storia come le Madri Costituenti.

L’incontro con la giornalista e scrittrice Eliana Di Caro

Il 12 marzo 2026, alle ore 18, presso il Centro Culturale Commerciale di Ragusa, sarà ospite la giornalista e scrittrice Eliana Di Caro, autrice del libro Le Madri della Costituzione.

Il volume racconta la storia delle ventuno donne che presero parte alla stesura della Carta costituzionale, provenienti da esperienze culturali e politiche diverse ma unite dalla convinzione che la democrazia non potesse dirsi completa senza il pieno riconoscimento dei diritti delle donne.

Nel loro lavoro trovarono spazio temi fondamentali come il lavoro, la famiglia, l’istruzione, la tutela dei più fragili e la pari dignità sociale, principi che divennero pilastri della nuova Repubblica.

Un impegno che parla alle nuove generazioni

«Ricordare le Madri Costituenti nell’80° anniversario del voto alle donne – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa Elvira Adamo – significa riaffermare con forza che la democrazia si fonda sulla partecipazione piena e consapevole delle donne alla vita pubblica».

Secondo l’assessora, quelle ventuno protagoniste della storia italiana seppero incidere profondamente in un periodo complesso, contribuendo a costruire diritti che oggi sono considerati fondamentali.

«Il nostro compito, come istituzioni – prosegue Elvira Adamo – è custodire quella eredità e tradurla in azioni concrete: contrastare ogni forma di discriminazione, promuovere pari opportunità reali e sostenere l’autonomia e la libertà delle donne».

