Ragusa: badante rubava i soldi ad anziano, la figlia dell’uomo la scopre con le telecamere nascoste

La badante rubava soldi all’anziano padre. Così la figlia che aveva iniziato ad avere qualche sospetto, ha installato delle telecamere, ha beccato la donna, una 55enne di Siracusa mentre rubava, e ha chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma hanno trovato denaro e gift card per un valore complessivo di 750 euro presumibilmente acquistate con il ricavato dei furti. L’episodio si è verificato a Ragusa.

Dopo gli accertamenti, è stato scoperto che la badante aveva rubato una somma di circa 6000 euro. La donna è stata deferita in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per furto aggravato, il denaro è stato restituito al legittimo proprietario e le gift card sono state sequestrate.

UN’ALTRA DENUNCIA



Un’altra denuncia è emersa da un intervento dei carabinieri che hanno assistito a una lite tra padre e figlio, un sessantaquattrenne e un trentenne, vicino alla caserma dell’Arma di piazza Caduti di Nassiriya. La discussione, derivante da contrasti legali, è degenerata e il figlio ha colpito il padre. Il trentenne è stato deferito in stato di libertà per il reato di percosse. Fortunatamente, il sessantaquattrenne non ha subito lesioni gravi.