Ragusa avanza nella classifica Ecosistema Urbano: prima in Sicilia per benessere ambientale

25 Ott 2025 12:21

Anche quest’anno Ragusa fa un balzo in avanti nella classifica Ecosistema Urbano di Legambiente, confermando il trend positivo degli ultimi anni. Dopo i 18 posti guadagnati nel 2024, quest’anno la città conquista altre 11 posizioni, arrivando a essere 58^ città in Italia per benessere ambientale, la 4^ al Sud e la 1^ in Sicilia.

«La posizione nazionale ci indica che il lavoro da fare è ancora molto – spiega l’assessore all’Ambiente Mario D’Asta – ma la crescita della città conferma che la strada intrapresa è quella giusta», sottolineando i progressi nel contrasto al consumo di suolo, evidenziati recentemente dal sindaco.

Un altro indicatore significativo riguarda la qualità dell’aria: Ragusa è tra i soli 8 capoluoghi di provincia in Italia a vantare valori di aria buona, un elemento essenziale per la salute dei cittadini, la prevenzione delle malattie e la tutela dei soggetti più fragili.

