Ragusa, all’Oratorio Salesiano nasce il “Murales dei Diritti”

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Oratorio Salesiano di Ragusa organizza un grande evento comunitario dedicato alla creatività, alla partecipazione e alla tutela dei diritti dei più giovani.

L’appuntamento è per sabato 22 novembre 2025 alle ore 16.00, quando bambini, famiglie, educatori e istituzioni si ritroveranno per dare vita al Murales dei Diritti, un’opera collettiva che diventerà simbolo permanente di ascolto e accoglienza.

L’iniziativa rientra nel progetto “Condividere sogni per crescere insieme”, finanziato dalla Regione Siciliana, e rappresenta un modo concreto per trasformare riflessioni e valori in segni visibili e condivisi. Ogni partecipante potrà lasciare un messaggio, un sogno, un desiderio o un diritto che ritiene indispensabile nella crescita dei bambini e degli adolescenti.

La comunità come spazio educativo

«L’obiettivo – afferma don Enrico Frusteri Chiacchiera, direttore dell’Opera Salesiana – è coinvolgere la comunità in un percorso di responsabilità condivisa. Vogliamo ribadire l’importanza di costruire spazi inclusivi e attenti alla voce delle nuove generazioni. Questo evento è un invito a trasformare l’educazione in un impegno vivo, partecipato e creativo».

A sostenere l’iniziativa sarà anche il Comune di Ragusa: confermata la presenza dell’assessora ai Servizi Sociali, Elvira Adamo, e dell’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta. Numerosi gli studenti che parteciperanno all’attività, provenienti dagli istituti Vann’Antò, Crispi-Vetri e Maria Schininà.

Educatori, volontari e associazioni insieme per i diritti dei minori

L’Oratorio ha inoltre invitato diverse realtà del volontariato e dell’associazionismo impegnate nell’ambito dell’educazione e del sostegno ai minori, per costruire un dialogo sempre più stretto tra scuola, famiglie, istituzioni e terzo settore.

«La nostra comunità educativa pastorale invita tutti a partecipare – conclude don Enrico – perché in ogni ragazzo c’è un punto accessibile al bene. Sta a noi farlo emergere, proteggerlo e farlo crescere».

Una festa per sensibilizzare e costruire futuro

L’evento non sarà solo un laboratorio creativo, ma un momento di sensibilizzazione collettiva. L’Oratorio Salesiano vuole infatti richiamare l’attenzione sull’importanza di garantire ai bambini contesti sicuri, accoglienti e partecipativi, valorizzandone il ruolo attivo nella società.

Il Murales dei Diritti, nato dalla collaborazione di tanti, resterà come segno visibile di un impegno condiviso: crescere insieme, ascoltare i più giovani e costruire comunità più giuste e consapevoli.

