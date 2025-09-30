Ragusa, al via la Settimana per la Salute Psicologica dal 6 al 10 ottobre 2025

Dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), l’ASP di Ragusa lancia la Settimana per la Salute Psicologica, un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati al benessere interiore e alla prevenzione dei disturbi psicologici.

L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto Cascio, e prevede incontri tematici di gruppo e consulenze psicologiche individuali. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del benessere psicologico come parte integrante della salute generale.

Le attività si svolgeranno negli ambulatori di Psicologia clinica di Ragusa, Modica e Comiso, sia la mattina che il pomeriggio, per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di cittadini.

Per iscriversi agli incontri o prenotare una consulenza è possibile consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale dell’ASP al link: www.asp.rg.it/news/3914-settimana-per-la-salute-psicologica-2.html

© Riproduzione riservata