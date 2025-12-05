Ragusa, al via il progetto per l’inclusione delle comunità straniere

La città si prepara a dare avvio a un progetto per l’inclusione e l’interscambio culturale delle comunità straniere presenti sul territorio. L’iniziativa, prevista per gennaio 2026, coinvolgerà rappresentanti delle comunità straniere, associazioni locali e enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di creare un luogo sinergico di confronto e collaborazione.

Il progetto prende spunto da uno studio condotto dagli esperti dell’ANCSA – Associazione Nazionale Centri Storico Artistici, che ha raccolto dati e interviste sia tra cittadini stranieri sia tra chi quotidianamente si interfaccia con loro in diversi ambiti. Il report, in uscita nelle prossime settimane, fornirà elementi utili per definire le linee di intervento e le priorità del programma.

L’iniziativa mira a promuovere integrazione sociale, scambio culturale e inclusione, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Il percorso coinvolgerà istituzioni, enti locali e realtà del Terzo Settore, favorendo la collaborazione tra i diversi attori e la costruzione di strategie condivise per affrontare le sfide legate alla convivenza multiculturale.

Un avviso pubblico permetterà ai soggetti interessati di partecipare al progetto e contribuire alla definizione delle azioni da intraprendere, con l’obiettivo di creare strumenti concreti e strutturati per l’inclusione. La notizia è stata annunciata dall’assessore Elvira Adamo.

