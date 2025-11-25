Ragusa abbraccia l’inclusione: al PalaPadua la partita che unisce tutti

Venerdì 28 novembre alle 18.30 il PalaPadua di Ragusa si accende di emozioni, solidarietà e gioco inclusivo.

L’Evento

Il Lions Club Ragusa Host invita la cittadinanza a partecipare a un appuntamento che unisce sport, solidarietà e inclusione: “La Partita dell’Inclusione”, in programma venerdì 28 novembre alle ore 18.30 al PalaPadua di via Zama.

Una giornata speciale in cui il campo da basket diventerà un luogo di incontro, energia ed emozione condivisa.

Protagonisti: i ragazzi di “Così Come Sei” e la Virtus Ragusa

A scendere in campo saranno i giovani dell’associazione Così Come Sei, affiancati dagli atleti della Virtus Ragusa, squadra di Serie B maschile di pallacanestro. Insieme daranno vita a una straordinaria partita di baskin, la disciplina sportiva inclusiva che permette a persone con abilità diverse di giocare nella stessa squadra.

Un match che non premia la forza, ma la collaborazione, il rispetto e la bellezza delle differenze.

Un pomeriggio di festa: clown, colori e solidarietà

All’interno del PalaPadua sarà presente anche un gruppo di clown, pronti ad animare bambini e famiglie con giochi, gag divertenti e palloncini colorati.

Saranno presenti anche autorità civili, lionistiche e i dirigenti della Virtus Ragusa, a testimonianza di un impegno condiviso a favore dell’inclusione.

Ingresso gratuito per gli under 13 – Donazione solidale per gli adulti

Gratis per tutti i ragazzi sotto i 13 anni. Donazione solidale per gli adulti: le offerte saranno interamente devolute all’associazione Così Come Sei, per sostenere progetti dedicati ai giovani atleti con disabilità. “Ogni euro è un mattone per costruire una comunità più equa e accogliente” – ricordano gli organizzatori.

Il messaggio del Lions Ragusa Host

“Questa partita non è solo un evento sportivo, ma un inno all’inclusione”, afferma Carmen Occhipinti, presidente del Lions Ragusa Host.

“Lo sport deve essere un luogo di crescita personale e sociale, dove nessuno resta indietro. Vi aspettiamo per vivere un pomeriggio di emozioni e solidarietà: quando si gioca tutti insieme, vinciamo tutti”.

