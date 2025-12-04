Ragusa, 2,3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle principali strade provinciali: lavori in fase avanzata

Sono in fase avanzata i lavori di manutenzione straordinaria sulle principali strade provinciali del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, un intervento complessivo da 2,3 milioni di euro che punta a migliorare sicurezza, mobilità e qualità della rete viaria del territorio.

Nel dettaglio, il primo appalto – del valore di 1.170.000 euro – interessa le strade provinciali SP 66 e SP 46, mentre un secondo intervento – da 1.150.000 euro – riguarda la SP 49 Ispica-Pachino, una delle arterie più trafficate e strategiche del comprensorio.

Schembari: “Obiettivo completare entro l’anno, meteo permettendo”

“Si tratta di interventi fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per la valorizzazione della nostra rete stradale. L’obiettivo è completare i lavori entro l’anno, con la sistemazione delle barriere e della segnaletica orizzontale, condizioni meteo permettendo”, ha dichiarato la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

Un impegno che prosegue grazie anche al lavoro di ascolto dei territori e alla collaborazione con le realtà amministrative locali.

“L’ente continua ad accogliere e portare avanti le segnalazioni dei territori, confermando così il suo impegno nella manutenzione e valorizzazione delle infrastrutture provinciali, per garantire maggiore sicurezza e migliorare la mobilità sul territorio”, aggiunge la Presidente, affiancata dal consigliere provinciale Angelo Galifi, titolare delle deleghe a Sviluppo delle infrastrutture e Viabilità provinciale.

Fondi FSC 2021-2027 per far partire gli interventi

Entrambi i progetti erano stati apprezzati dal precedente governo regionale su proposta del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ma la loro effettiva realizzazione è stata resa possibile grazie all’inserimento nel piano degli interventi finanziati con i Fondi FSC 2021-2027.

Quelli attualmente in corso rappresentano i primi lavori avviati con questa linea di finanziamento, e saranno seguiti a breve da ulteriori interventi già in fase avanzata di approvazione.

