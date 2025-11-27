Radici e Ali: Ragusa celebra l’Indipendenza Albanese in Piazza Libertà il 28 novembre

Ragusa si prepara a vivere un momento di intensa partecipazione civica e culturale.

Venerdì 28 novembre, a partire dalle 18.00, Piazza Libertà sarà il cuore pulsante di Radici e Ali, la Giornata dedicata alla commemorazione della dichiarazione di indipendenza dello Stato Albanese, un appuntamento che riunirà istituzioni, comunità albanese e cittadini in un clima di festa, riflessione e identità condivisa.

Il 28 novembre 1912: una data che ha cambiato la storia dell’Albania

La celebrazione ricorda uno degli eventi più significativi per il popolo albanese: la proclamazione dell’indipendenza dall’Impero Ottomano, avvenuta il 28 novembre 1912 nella città di Valona (Vlora).

In quella storica giornata, il patriota Ismail Qemali, insieme a delegati provenienti da tutte le regioni albanesi, sancì la nascita dello Stato Albanese indipendente, ponendo fine a quasi cinque secoli di dominazione ottomana.

Per la prima volta venne issata la bandiera rossa con l’aquila bicefala nera, oggi simbolo universale di libertà, orgoglio e unità nazionale.

Ogni anno, la data viene celebrata in Albania e nelle comunità della diaspora con cerimonie, eventi culturali, canti patriottici e momenti di condivisione che rafforzano identità e memoria collettiva.

Ragusa abbraccia la comunità albanese: patrocinio del Comune per il secondo anno

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Ragusa ha concesso il patrocinio istituzionale alla manifestazione, riconoscendone il forte valore sociale e culturale.

L’assessora alle Politiche per l’Inclusione, Elvira Adamo, sottolinea così l’importanza dell’iniziativa: “La commemorazione ha un alto valore simbolico per la comunità albanese e per il secondo anno consecutivo il Comune sostiene l’evento e parteciperà alle celebrazioni. È fondamentale condividere questa ricorrenza con una comunità numerosa della nostra città, dando valore alle tradizioni di chi ha scelto Ragusa per vivere, lavorare e costruire il proprio futuro.”

L’appuntamento rappresenta un ponte tra culture, un’occasione di dialogo e riconoscimento reciproco che rafforza il tessuto sociale ragusano.

Un evento aperto alla città: significato, tradizione e partecipazione

Radici e Ali si propone come festa della memoria e dell’integrazione, con un programma che mira a valorizzare la storia, le tradizioni e la presenza della comunità albanese a Ragusa.

La celebrazione in Piazza Libertà offrirà canti, momenti simbolici e interventi dedicati al ricordo del processo di indipendenza, ma anche alla costruzione del presente comune nella città.

