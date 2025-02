Qui Sanremo

Di Laura Curella

Ci siamo. A Sanremo.

Quest’anno, dopo la traversata di 19 ore in auto nel 2024, abbiamo deciso di prendercela un po’ più comoda. E infatti solamente i cantieri della Ragusa-Catania, due aerei e poi due ore e mezza con l’auto a noleggio. Ma ne vale la pena!

La prima immagine è quella della scenografica nave Costa che riempie l’orizzonte della riviera sanremese. Poi la ruota panoramica targata Veralab che ci apre le porte alla settimana più musicale dell’anno. Un lunapark di eventi, manifestazioni, spettacoli e gossip. Tanto gossip. Nell’ultimo mese il festival è stata la seconda manifestazione più presente sui social e batterà tutti i record in questi giorni. Insomma, se vuoi che in questi giorni in Italia si parli di qualcosa, deve accadere da queste parti.

Oggi a mezzogiorno Carlo Conti e i pezzi grossi di Rai e Rai Pubblicità apriranno le danze in sala stampa mentre, tra gli eventi di punta, alle 16 a Casa Sanremo si terrà il focus su Next Gen Legality con personalità del calibro di Annamaria Frustaci, Sostituto Procuratore Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro; Claudio Martelli, ex Ministro della Giustizia; Nicola Gratteri, Procuratore Generale presso il Tribunale di Napoli; Nino Di Matteo, Sostituto Procuratore Direzione Nazionale Antimafia; Paolo Di Giannantonio, giornalista Rai; Paolo Pagliaro, giornalista e coautore di “Otto e mezzo” su La7; Sigfrido Ranucci, giornalista, Vicedirettore Rai e conduttore della trasmissione “Report”.

Sempre a Casa Sanremo, nel pomeriggio un momento musicale molto significativo: la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad saranno ospiti per un Meet & Greet. Entrambe saranno protagoniste sul palco del Teatro Ariston domani, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo quando si esibiranno insieme sulle note di Imagine di John Lennon.

Insomma, è lunedì ma è un bellissimo lunedì.

