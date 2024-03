Questura, Patrizia Pagano promossa primo dirigente della polizia di Stato

Il vice questore Patrizia Pagano è stata promossa primo dirigente della polizia di Stato alla Questura di Agrigento.

Riconoscendo le sue alte qualità professionali, il consiglio di amministrazione, nella seduta dello scorso 4 marzo, ha deciso la promozione: “Un ampio riconoscimento – si legge in una nota della Questura – per il corposo lavoro svolto nel campo, che premia quindi l’intera struttura della polizia di Stato nella provincia.

Aveva presso servizio con la qualifica di commissario capo della polizia di Stato ilk 19 gennaio 2002. Dopo aver vinto il concorso per commissari di polizia è stata avviata per la frequenza del 92° corso di formazione. Successivamente, con decorrenza ottobre 2002, era stata assegnata alla questura di Milano presso il Commissariato “Centro” dove si è distinta per numerosi servizi espletati nella metropoli.

Nell’ottobre 2005 è stata trasferita alla Questura di Agrigento come dirigente dell’Ufficio personale. Nel 2013, dopo la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della polizia di Stato, è stata assegnata alla dirigenza della Digos fino al 2020, anno in cui ha assunto l’incarico di capo di gabinetto.

© Riproduzione riservata